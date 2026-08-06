Datadog-Aktie bricht trotz Gewinnsprung deutlich ein - Was Anleger verunsichert

Quartalszahlen

06.08.26 17:23 Uhr

Umsatz und Gewinn übertreffen die Schätzungen, doch die Datadog-Aktie verliert an der Börse kräftig. Was hat Anlegern die Stimmung vermiest?

• Die Zahl der Kunden mit einer jährlichen Vertragssumme von mindestens 100.000 US-Dollar stieg auf rund 4.720, ein Plus von etwa 23 %, was das Wachstum des Unternehmens unterstreicht.

• Trotz eines starken Quartals mit 36% Umsatzwachstum auf 1,12 Milliarden US-Dollar und einer angehobenen Jahresprognose reagiert die Datadog-Aktie an der NASDAQ mit einem Kursverlust von bis zu 15,60 %, nachdem sie zuvor ein 52-Wochen-Hoch erreicht hatte.

Quartalsumsatz stieg um 36 Prozent

Kunden mit ARR ab 100.000 US-Dollar wuchsen auf rund 4.720 von etwa 3.850

Aktie wird abgestraft

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Datadog hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Trotzdem bricht die Aktie des Anbieters von Überwachungssoftware für Unternehmensnetzwerke an der NASDAQ deutlich ein, weil der Ausblick für das laufende Quartal die hohen Erwartungen nach der Kursrally der vergangenen Monate offenbar nicht erfüllte.

Starkes Quartal, verhaltener Ausblick

Der Umsatz von Datadog kletterte im zweiten Quartal 2026 um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,12 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 1,08 Milliarden US-Dollar. Das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie erreichte 0,65 US-Dollar, ein Plus von rund 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert und deutlich über dem Konsens von 0,58 US-Dollar. Das GAAP-Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 US-Dollar, das GAAP-Operating-Income bei 5 Millionen US-Dollar. Der operative Cashflow summierte sich auf 316 Millionen US-Dollar, der freie Cashflow auf 279 Millionen US-Dollar. Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über Cash- und Wertpapierbestände von rund 5,0 Milliarden US-Dollar.

Für das dritte Quartal 2026 stellte Datadog einen Umsatz zwischen 1,135 und 1,145 Milliarden US-Dollar in Aussicht, während der Markt zuvor im Schnitt mit 1,11 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen die Umsatzprognose auf eine Spanne von 4,45 bis 4,47 Milliarden US-Dollar an, oberhalb des vorherigen Analystenkonsens von 4,35 Milliarden US-Dollar. Das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie für 2026 soll zwischen 2,50 und 2,54 US-Dollar liegen, das GAAP-Ergebnis je Aktie bei 0,12 US-Dollar. CEO und Mitgründer Olivier Pomel bezeichnete das Quartal als stark und verwies auf das Umsatzwachstum von 36 Prozent sowie auf operativen Cashflow und freien Cashflow als zentrale Kennzahlen.

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Datadog-Aktie unter Druck nach Rekordlauf

Trotz der auf breiter Front übertroffenen Erwartungen und der angehobenen Jahresprognose steht die Datadog-Aktie am Donnerstag unter starkem Verkaufsdruck. Im Handel an der NASDAQ verliert das Papier zeitweise 15,60 Prozent auf 239,01 US-Dollar. Der Kursrutsch folgt auf eine ausgeprägte Rally: Erst am Vortag hatte die Aktie mit 292,35 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch markiert, nachdem sie am 25. Februar noch bei 98,01 US-Dollar ihr 52-Wochen-Tief verzeichnet hatte.

Die Zahl der Kunden mit einer jährlichen Vertragssumme von mindestens 100.000 US-Dollar wuchs im Berichtsquartal auf rund 4.720, verglichen mit etwa 3.850 ein Jahr zuvor, ein Anstieg von rund 23 Prozent. Im ersten Quartal 2026 hatte dieser Wert noch bei rund 4.550 gelegen, nach etwa 3.770 ein Jahr zuvor. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate dürfte der Markt die Messlatte für den Ausblick entsprechend hoch angesetzt haben.

Beobachtungsplattform für die KI-Ära

Datadog betreibt eine Beobachtungs- und Analyseplattform für Softwareentwickler und IT-Abteilungen, die Anwendungen, Infrastruktur und Sicherheit an einem Ort zusammenführt. Das 2010 gegründete Unternehmen kooperiert unter anderem mit der Cloud-Sparte von Amazon. Im Berichtsquartal wurde Datadog laut eigenen Angaben zum sechsten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Observability-Plattformen als Leader positioniert und übernahm den KI-Spezialisten Adaptive ML. Auf der eigenen Nutzerkonferenz DASH 2026 stellte das Unternehmen mehr als 100 neue Produktfunktionen vor.

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Investoren betrachten die Software von Datadog zunehmend als wichtiges Werkzeug zur Überwachung von KI-Infrastruktur und KI-Anwendungen großer Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2025 hatte Datadog einen Umsatz von 3,43 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, ein Plus von rund 27,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei einem Jahresüberschuss von 107,74 Millionen US-Dollar.

Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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