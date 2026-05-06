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Quartalszahlen

Dürr-Aktie im Fokus: Umsatz und Auftragseingang sinken deutlicher als erwartet

12.05.26 07:32 Uhr
Dürr-Aktie: Schwächerer Jahresstart trotz bestätigter Prognose | finanzen.net

Der Anlagenbauer Dürr setzt nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen ersten Quartal auf Besserung in den Folgeperioden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
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Der Umsatz blieb mit 940 Millionen Euro 7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Auch der Auftragseingang ging mit einem Minus von 11 Prozent auf 957 Millionen Euro zurück. Trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Nahost-Kriegs sei das solide, hieß es vom Unternehmen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern blieb bei Dürr mit 39,1 Millionen Euro fast auf Vorjahresniveau, fiel aber ebenso wie Aufträge und Erlös schwächer aus als von Analysten gedacht. Wegen der Aussicht auf eine beschleunigte Umsatzentwicklung in den Folgequartalen bestätigte das Management die Jahresprognose.

/men/stk

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Dürr AG

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