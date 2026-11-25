Quartalszahlen

Der Iran-Krieg und das teure Kerosin haben den britischen Billigflieger easyJet im abgelaufenen Geschäftsjahr fast in die roten Zahlen gerissen.

In den zwölf Monaten bis Ende September brach der Überschuss von 494 Millionen auf nur noch 20 Millionen britische Pfund (24 Mio Euro) ein, wie das Unternehmen am Mittwoch in Luton bei London mitteilte. Derweil steht die Fluggesellschaft kurz vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo für etwa 5,7 Milliarden Pfund. Eine Gewinnprognose für das neue Geschäftsjahr wollte easyJet-Chef Kenton Jarvis daher nicht abgeben.

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"Dieses Jahr war für die Fluggesellschaften wegen des Konflikts im Nahen Osten und dessen Auswirkungen auf die Nachfrage und die Treibstoffpreise eine Herausforderung", sagte der Manager rückblickend. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar kämpfen Airlines in aller Welt mit immens gestiegenen Ausgaben für Kerosin. Viele haben inzwischen ihr Flugangebot gekappt und versuchen, Kosten an anderer Stelle zu senken.

Bei easyJet warf das Tagesgeschäft noch weniger ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Geschäftsjahr bis Ende September um gut drei Prozent auf 96,4 Millionen, und der Umsatz legte um sechs Prozent auf 10,7 Milliarden Pfund zu. Allerdings stiegen die Treibstoffkosten um elf Prozent auf 2,5 Milliarden Pfund, und auch die übrigen Kosten sprangen deutlich in die Höhe. Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn brach deshalb um fast 90 Prozent auf 71 Millionen Euro ein.

In London notiert die easyJet-Aktie zeitweise marginale 0,04 Prozent höher bei 6,89 Euro.

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LUTON (dpa-AFX)