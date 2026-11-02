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Quartalszahlen im Blick

Apple-Aktie legt zu: iPhone-Konzern übertrifft mit seinen Zahlen die Erwartungen

Apple-Aktie legt zu: iPhone-Konzern übertrifft mit seinen Zahlen die Erwartungen

Der iKonzern Apple hat am Montag seine Bücher für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 geöffnet. So schlug sich der Tech-Riese aus Cupertino zuletzt.

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Apple Inc.
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Apple hat am Montag Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,10 US-Dollar und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. 28 Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Ergebnis je Aktie von 1,99 US-Dollar gerechnet.

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Beim Umsatz verzeichnete Apple eine Verbesserung von 102,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 114,48 Milliarden US-Dollar. 26 Analysten hatten hier durchschnittlich 113,40 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Fiskaljahr 2026 wies Apple ein Ergebnis je Aktie von 8,98 US-Dollar aus, nach 7,46 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 8,84 US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz belief sich auf 478,83 Milliarden US-Dollar, nach 416,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und einer Analystenschätzung von 477,58 Milliarden US-Dollar.

Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ am Montag nachbörslich zeitweise mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 339,80 US-Dollar.

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Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

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08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG

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