Apple-Aktie legt zu: iPhone-Konzern übertrifft mit seinen Zahlen die Erwartungen

KI-Nachrichtenüberblick

• Apple hat im vierten Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 2,10 US-Dollar erzielt, deutlich über den Erwartungen von 1,99 US-Dollar.

• Der Umsatz stieg auf 114,48 Milliarden US-Dollar, leicht über den prognostizierten 113,40 Milliarden US-Dollar.