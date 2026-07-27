Ausblick: BASF gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Quartalszahlen im Blick

28.07.26 07:24 Uhr

BASF wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

BASF stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

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Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,821 EUR je Aktie gegenüber 0,090 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll BASF nach den Prognosen von 5 Analysten 16,44 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,84 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,82 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 63,49 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 59,66 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net