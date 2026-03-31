DAX24.209 -0,3%Est505.922 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 +1,7%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.387 +2,1%Euro1,1749 +0,1%Öl99,08 ±0,0%Gold4.759 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, TUI. SAP, BioNTech, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
TMTG-Aktie im Blick: CEO-Wechsel bei Trump Media inmitten strategischer Neuausrichtung TMTG-Aktie im Blick: CEO-Wechsel bei Trump Media inmitten strategischer Neuausrichtung
Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalszahlen im Blick

Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse

22.04.26 12:32 Uhr
SAP-Aktie vor Quartalszahlen unter Beobachtung: Das sind die Expertenprognosen für Gewinn und Umsatz | finanzen.net

SAP legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
148,60 EUR -1,92 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SAP SE stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll SAP SE 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,56 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SAP SE 9,01 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,18 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,14 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 30 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,34 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,80 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
20.04.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen