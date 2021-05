PayPal-Aktie fester: PayPal übertrifft die Erwartungen - PayPal bringt QR-Codes für Kassensysteme nach Deutschland

Der Trend zum Einkaufen im Internet beschert dem Online-Bezahldienst PayPal in der Corona-Krise weiter glänzende Geschäfte. Im ersten Quartal stieg der Betriebsgewinn im Jahresvergleich um 162 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar (0,8 Mrd Euro), wie PayPal am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse legten um 29 Prozent auf 6,0 Milliarden Dollar zu. Das gesamte von PayPal abgewickelte Zahlungsvolumen wuchs um 50 Prozent.

Die zunehmende Verlagerung des Konsums ins Internet habe im ersten Quartal weiter für Schwung gesorgt und PayPal zu seinem bislang stärksten Jahresauftakt verholfen, sagte Vorstandschef Dan Schulman. Auch Anlegern gefielen die Zahlen, die Aktie reagierte nachbörslich mit deutlichen Kursgewinnen. Für gute Stimmung am Markt sorgte auch der Geschäftsausblick. PayPal stellte für das laufende Quartal kräftiges Wachstum in Aussicht und hob zudem seine Jahresziele an.

PayPal bringt QR-Codes für Kassensysteme nach Deutschland

PayPal will in Deutschland eine größere Rolle beim Bezahlen an der Ladenkasse spielen und setzt dabei auf das Scannen von QR-Codes auf dem Handy-Bildschirm. Der US-Dienst brachte am Donnerstag eine neue Lösung dafür nach Deutschland, die sich auch in bestehende Kassensysteme integrieren lässt. Als erster Händler führte sie der Münchner Flughafen in 41 Geschäften ein.

Aktuell boomt beim kontaktlosen Bezahlen mit dem Smartphone die NFC-Technik mit Diensten wie Apple Pay auf dem iPhone oder Google (Alphabet C (ex Google)) Pay auf Android-Smartphones. Dabei hält man das Telefon - ähnlich wie eine kontaktlose Bankkarte - an das Lesegerät an der Kasse. Bei der PayPal-Lösung wird an der Kasse ein QR-Code auf dem Smartphone des Nutzers eingescannt, der dann die Zahlung in der App freigibt. Ein Vorteil sei, dass man auch bei höheren Beträgen keinen PIN-Code auf dem Lesegerät eingeben muss, argumentiert PayPal.

Das neue QR-Code-System hatte PayPal im vergangenen Jahr zunächst in den USA eingeführt. In Deutschland war bisher eine Lösung für kleinere Läden wie Kioske oder Bäckereien verfügbar, die sich jedoch nicht in bestehende Kassensysteme integrieren ließ.

Die PayPal-Aktie bewegt sich aktuell an der NASDAQ auf grünem Terrain und legt um 0,26 Prozent auf 248,04 US-Dollar zu.



