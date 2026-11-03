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Quartalszahlen im Fokus

AMD-Aktie deutlich im Aufwind: Chipriese liefert auf allen Ebenen ab

AMD-Aktie deutlich im Aufwind: Chipriese liefert auf allen Ebenen ab

Das Zahlenwerk des Chipriesen AMD war mit Spannung erwartet worden. Dabei hatten Anleger nicht nur Umsatz und Ergebnis im Blick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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AMD (Advanced Micro Devices) hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlicht. Dabei konnte der Halbleiterkonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen.

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AMD übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Beim Gewinn je Aktie hatten die Experten im Vorfeld mit durchschnittlich 1,95 US-Dollar gerechnet. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte AMD noch einen Gewinn von 0,75 US-Dollar je Aktie erzielt. Mit einem tatsächlichen Ergebnis von 2,05 US-Dollar je Aktie lag der Konzern nun über der durchschnittlichen Analystenschätzung.

Auch beim Umsatz hatten die Analysten mit einem deutlichen Wachstum gerechnet. Während die Prognosen im Schnitt bei 13,10 Milliarden US-Dollar lagen und AMD im Vorjahreszeitraum noch Erlöse von 9,25 Milliarden US-Dollar verbucht hatte, belief sich der tatsächliche Umsatz nun auf 13,4 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen auch in dieser Hinsicht die Erwartungen.

AMD mit starkem Umsatzausblick – Aktie legt zu

Für das vierte Quartal rechnet AMD mit einem Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar. Dies würde gegenüber dem Vorquartal einem weiteren Wachstum von etwa 27 Prozent entsprechen.

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An der Börse sorgten die Quartalszahlen für positive Reaktionen: Die AMD-Aktie sprang um 6,23 Prozent auf 514,07 US-Dollar nach oben.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
06.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform RBC Capital Markets

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