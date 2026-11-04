AMD-Aktie trotzdem kaum verändert: Chipriese liefert auf allen Ebenen ab

Quartalszahlen im Fokus

04.11.26 17:01 Uhr

Das Zahlenwerk des Chipriesen AMD war mit Spannung erwartet worden. Dabei hatten Anleger nicht nur Umsatz und Ergebnis im Blick.

• Die Börse reagiert gemischt auf die Zahlen, die Aktie legte kurzzeitig leicht zu, obwohl der Kurs seit Oktober deutlich gefallen ist; Analysten wie JPMorgan sehen langfristiges Wachstumspotenzial und haben das Kursziel auf 575 US-Dollar angehoben.

• Das Unternehmen profitiert weiterhin stark vom KI-Boom, insbesondere im Bereich Rechenzentren, während das PC- und Spielegeschäft Rückgänge verzeichnet. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar erwartet, mit einem positiven Ausblick auf das Wachstum.

• AMD hat im dritten Quartal 2026 die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen, mit einem Umsatz von 13,4 Milliarden US-Dollar (+45 %) und einem Gewinn je Aktie von 2,05 US-Dollar.

AMD (Advanced Micro Devices) hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Dabei konnte der Halbleiterkonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das Unternehmen profitiert weiter extrem von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms.

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AMD übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Beim Gewinn je Aktie hatten die Experten im Vorfeld mit durchschnittlich 1,95 US-Dollar gerechnet. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte AMD noch einen Gewinn von 0,75 US-Dollar je Aktie erzielt. Mit einem tatsächlichen Ergebnis von 2,05 US-Dollar je Aktie lag der Konzern nun über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Das operative Ergebnis zog im dritten Quartal um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar an.

Auch beim Umsatz hatten die Analysten mit einem deutlichen Wachstum gerechnet. Während die Prognosen im Schnitt bei 13,10 Milliarden US-Dollar lagen und AMD im Vorjahreszeitraum noch Erlöse von 9,25 Milliarden US-Dollar verbucht hatte, belief sich der tatsächliche Umsatz nun auf 13,4 Milliarden US-Dollar (knapp 12 Milliarden Euro). Das entspricht einem Plus von 45 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen auch in dieser Hinsicht die Erwartungen. Den Löwenanteil steuerte der Bereich Rechenzentren bei, dessen Erlöse sich mit 8,5 Milliarden US-Dollar fast verdoppelten. Im Geschäft mit PCs und Spielen musste AMD hingegen einen Rückgang hinnehmen.

AMD mit starkem Umsatzausblick – Aktie legt zu

Für das vierte Quartal rechnet AMD mit einem Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar, plus oder minus drei Prozent. Dies würde gegenüber dem Vorquartal einem weiteren Wachstum von etwa 27 Prozent entsprechen und fast zwei Drittel mehr als im vierten Quartal 2025 bedeuten. Die um Sonderposten bereinigte Bruttomarge soll in den drei Monaten bis Ende Dezember bei rund 55 Prozent liegen und damit um einen Prozentpunkt niedriger als im zweiten und dritten Quartal. Darin könnten Investoren eine mögliche Schwachstelle sehen.

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An der Börse sorgen die Quartalszahlen für gemischte Reaktionen: Die AMD-Aktie gewinnt zeitweise marginale 0,11 Prozent auf 484,81 US-Dollar.

Damit könnte das Papier die Korrektur der vergangenen Wochen wieder beenden. Nach dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von fast 660 US-Dollar ging es um fast 200 US-Dollar oder rund 30 Prozent nach unten. Trotz der Verluste ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf kräftig im Plus. Seit Ende 2025 zog der Börsenwert bis zum Handelsende am Dienstag um 126 Prozent auf 790 Milliarden US-Dollar an. Anfang Oktober war das Unternehmen zeitweise mehr als eine Billion US-Dollar wert.

Signal für den gesamten KI-Sektor

Der Ausblick könnte neue Signale liefern, dass die Ausgaben für KI nachhaltig sind – was verunsicherte Investoren beruhigen dürfte. Die Aktien von Chipherstellern und anderen Technologieunternehmen waren in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, da Sorgen hinsichtlich einer Blasenbildung im Bereich der KI-Infrastruktur aufkamen.

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"Die Geschäftsergebnisse von AMD sind zugleich ein Prüfstein für die eigene Leistungsfähigkeit des Unternehmens wie auch für den KI-Sektor insgesamt", erklärte Jacob Bourne, Analyst bei Emarketer. Die Ergebnisse dürften den Investoren – angesichts des jüngsten Ausverkaufs bei Technologie- und Halbleiteraktien – neuen Mut machen, zumal Anleger die Ausgaben für KI und deren Renditen zunehmend kritisch hinterfragten.

Lisa Su optimistisch für 2027

Konzernchefin Lisa Su zeigte sich in einer Analystenkonferenz optimistisch für das längerfristige Wachstum. Für das kommende Jahr erwartet AMD einen Umsatzanstieg von mehr als 80 Prozent, Analysten hatten im Schnitt mit 75 Prozent gerechnet. Die Erlöse aus dem Bereich Rechenzentren sollen sich mehr als verdoppeln und könnten bis zu 80 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

Das Unternehmen "ist fest davon überzeugt, dass es in der Lage ist, auch in den kommenden Jahren ein außergewöhnliches Umsatzwachstum zu erzielen, wobei der Gewinn sogar noch schneller wachsen wird", so Su.

JPMorgan hebt Ziel für AMD auf 575 Dollar - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal von 550 auf 575 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick des Halbleiterherstellers seien stark, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. So dürfte der Gesamtumsatz im kommenden Geschäftsjahr um 80 Prozent zulegen. Noch stärker dürfte das Wachstum im Geschäft mit Datenzentren sein.

Claudia Stephan, Julia Walter, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX