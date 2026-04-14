Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Quartalszahlen im Fokus

American Airlines öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

American Airlines äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

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20 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Airlines im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,720 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,79 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,646 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 61,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net