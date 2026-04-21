DAX24.271 -0,6%Est505.930 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8900 +2,5%Nas24.260 -0,6%Bitcoin64.349 -0,1%Euro1,1743 ±0,0%Öl98,48 +5,0%Gold4.720 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Apple 865985 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen schließen schwächer -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
Deutsche Rohstoff-Aktie auf Rekordkurs - Prognose für 2026 angehoben Deutsche Rohstoff-Aktie auf Rekordkurs - Prognose für 2026 angehoben
Aktien im Fokus: OpenAI wendet sich Amazon zu: Partnerschaft mit Microsoft könnte unter Druck geraten Aktien im Fokus: OpenAI wendet sich Amazon zu: Partnerschaft mit Microsoft könnte unter Druck geraten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalszahlen im Fokus

Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.04.26 23:25 Uhr
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor | finanzen.net

NEL ASA wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,23 EUR -0,00 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEL ASA präsentiert in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,058 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 42,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,100 NOK erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 24,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 193,8 Millionen NOK gegenüber 155,3 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,239 NOK im Vergleich zu -0,700 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 863,3 Millionen NOK, gegenüber 963,1 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
18.03.2026NEL ASA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NEL ASA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen