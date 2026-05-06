DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -2,7%Nas25.716 -0,5%Bitcoin67.922 -2,0%Euro1,1756 +0,1%Öl101,0 -0,9%Gold4.716 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Rheinmetall mit höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft, Datadog im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang
Siemens Healthineers Aktie gibt nach: Prognose gesenkt - Labordiagnostik auf dem Prüfstand Siemens Healthineers Aktie gibt nach: Prognose gesenkt - Labordiagnostik auf dem Prüfstand
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalszahlen im Fokus

Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

07.05.26 18:18 Uhr
Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt | finanzen.net

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Sony.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sony Corp.
17,05 EUR -0,72 EUR -4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sony wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 34,76 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 32,81 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2.906,95 Milliarden JPY gegenüber 2.630,24 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 192,04 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 188,71 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12.346,67 Milliarden JPY, gegenüber 12.957,06 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sony Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Sony Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
13.04.2012Sony buySarasin Research
11.04.2012Sony buySarasin Research
03.02.2012Sony buySarasin Research
15.09.2011Sony outperformMacquarie Research
01.09.2011Sony buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
23.11.2011Sony verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
02.03.2009Sony underperformCredit Suisse Group
26.01.2009Sony meidenFrankfurter Tagesdienst
16.12.2008Sony DowngradeCredit Suisse Group
15.12.2008Sony meidenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sony Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen