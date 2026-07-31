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Quartalszahlen in Sicht

Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Opendoor Technologies öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Opendoor Technologies Inc
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Opendoor Technologies wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

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Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,071 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,50 Prozent verringert. Damals waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Opendoor Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 906,0 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 42,18 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,393 USD, gegenüber -1,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Opendoor

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