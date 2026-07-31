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Quartalszahlen in Sicht

Ausblick: Siemens Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Siemens Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Siemens Energy in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
152.50 EUR 3.74 EUR 2.51 %
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Siemens Energy stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

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6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 64,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,710 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,89 Prozent auf 11,20 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy noch 9,75 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,37 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 44,01 Milliarden EUR, gegenüber 39,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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DatumRatingAnalyst
23.07.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Siemens Energy Buy UBS AG
15.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.