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Quartalszahlen

ING-Aktie im Plus: Großbank verdient mehr als erwartet

ING-Aktie im Plus: Großbank verdient mehr als erwartet

Die niederländische Großbank ING hat im zweiten Quartal dank zweistellig steigender Zins- und Provisionseinnahmen deutlich mehr verdient.

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Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen INGpam Donnerstag in Amsterdam mit. Der Gewinn zog damit stärker an, als Experten erwartet hatten. Die Erträge legten um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Die Bank wurde mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer.

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Die ING-Aktie notiert im Handel Brüssel am Donnerstag zeitweise 2,30 Prozent höher bei 29,41 Euro.

/zb/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 ING Group Buy UBS AG
09.07.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
27.05.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.