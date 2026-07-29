ING-Aktie im Plus: Großbank verdient mehr als erwartet

Quartalszahlen

30.07.26 09:57 Uhr

Die niederländische Großbank ING hat im zweiten Quartal dank zweistellig steigender Zins- und Provisionseinnahmen deutlich mehr verdient.

Die ING-Aktie notiert im Handel Brüssel am Donnerstag zeitweise 2,30 Prozent höher bei 29,41 Euro.

Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen INGp am Donnerstag in Amsterdam mit. Der Gewinn zog damit stärker an, als Experten erwartet hatten. Die Erträge legten um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Die Bank wurde mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer.

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