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McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Burger-Kette wächst trotz leichter Schwäche im US-Geschäft

07.05.26 20:24 Uhr
NYSE-Titel McDonald's-Aktie trotzdem schwächer: Konzernumsatz und Gewinn fallen besser aus als erwartet | finanzen.net

Die Kunden der Schnellrestaurant-Kette McDonald's haben in den Vereinigten Staaten im ersten Quartal wieder vermehrt zugegriffen.

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Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz, auch der Gewinn kletterte. Zwar blieb vor allem in den USA das Wachstum auf bereinigter Fläche ein wenig hinter den Erwartungen am Markt zurück, der Konzernumsatz und der bereinigte Gewinn fielen aber überraschend gut aus.

Weltweit erlöste McDonalds in den ersten drei Monaten gut 6,5 Milliarden US-Dollar (5,5 Mrd Euro), das waren neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Donnerstag in Chicago mitteilte. Dabei kam McDonald's auch die schwächere Heimatwährung zugute, wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um vier Prozent.

Auf dem US-Markt kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 3,9 Prozent, nachdem die Burger-Kette hier im Vorjahr noch eine eingetrübte Verbraucherstimmung gespürt hatte. Analysten hatten allerdings mit einem vergleichbaren Plus von 4,1 Prozent gerechnet.

Im zweiten Quartal dürfte es aber eine spürbare Verlangsamung der Umsatzentwicklung geben, sagte Firmenchef Chris Kempczinski. Die Stimmung der Konsumenten werde etwas schlechter. Zudem erhöhe der Iran-Krieg das Inflationsrisiko.

Anleger unentschlossen

Anleger taten sich schwer, das Gesamtpaket an Informationen einzuordnen. Unmittelbar nach der Zahlenbekanntgabe war der Aktienkurs von McDonald's im vorbörslichen Handel gestiegen. Die Aussagen aus der Telefonkonferenz führten zu einer entgegengesetzten Bewegung. Im frühen Handel gab das Papier seine Anfangsgewinne fast komplett ab. Aktuell notiert das Papier 0,14 Prozent tiefer bei 283,70 US-Dollar.

Schärfung des Angebots

McDonald's hat in den vergangenen Jahren sein Preis-Leistungs-Angebot geschärft, um Kunden mit knapperem Budget anzusprechen. So setzte der Konzern zuletzt wieder stärker auf günstigere Komplett-Menüs, bot aber auch höherpreisige Burger wie den "Big Arch" an. Dieser habe großes Interesse auf sich gezogen, sagte Kempczinski. Flächenbereinigt legten die Erlöse in den ersten drei Monaten auch in Großbritannien, Deutschland, Australien und Japan zu.

Der bereinigte Gewinn je Aktie zog im ersten Quartal um sechs Prozent auf 2,83 Dollar an und lag damit über den Erwartungen. McDonald's hatte zuvor erklärt, dass sich der Schwung aus dem starken Jahresende 2025 auch 2026 fortgesetzt habe, zugleich aber gewarnt, dass Schneestürme im ersten Quartal die Ergebnisse belasten dürften.

/tav/mis/stk

CHICAGO (dpa-AFX)

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Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com, Bikeworldtravel / Shutterstock.com

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