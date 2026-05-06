Quartalszahlen

Die Kunden der Schnellrestaurant-Kette McDonald's haben in den Vereinigten Staaten im ersten Quartal wieder vermehrt zugegriffen.

Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz, auch der Gewinn kletterte. Zwar blieb vor allem in den USA das Wachstum auf bereinigter Fläche ein wenig hinter den Erwartungen am Markt zurück, der Konzernumsatz und der bereinigte Gewinn fielen aber überraschend gut aus. Im vorbörslichen Handel ging es für die Aktie aufwärts.

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Weltweit erlöste McDonald's in den ersten drei Monaten gut 6,5 Milliarden Dollar (5,5 Mrd Euro), das waren 9 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie der Konzern am Donnerstag in Chicago mitteilte. Dabei kam McDonald's auch die schwache Heimatwährung zugute, wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 4 Prozent.

Auf dem US-Markt kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 3,9 Prozent, nachdem die Burger-Kette hier im Vorjahr noch eine eingetrübte Verbraucherstimmung gespürt hatte. Analysten hatten allerdings mit einem vergleichbaren Plus von 4,1 Prozent gerechnet.

McDonald's hat in den vergangenen Jahren sein Preis-Leistungs-Angebot geschärft, um Kunden mit knapperem Budget anzusprechen. So setzte der Konzern zuletzt wieder stärker auf günstigere Komplett-Menüs, bot aber auch höherpreisige Burger wie den "Big Arch" an. Flächenbereinigt legten die Erlöse in den ersten drei Monaten auch in Großbritannien, Deutschland, Australien und Japan zu.

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Der bereinigte Gewinn je Aktie zog im ersten Quartal um 6 Prozent auf 2,83 US-Dollar an und lag damit über dem Analystenkonsens. McDonald's hatte zuvor erklärt, dass sich der Schwung aus dem starken Jahresende 2025 auch 2026 fortgesetzt habe, zugleich aber gewarnt, dass Schneestürme im ersten Quartal die Ergebnisse belasten dürften.

Vorbörslich geht es für die Papiere der Schnellrestaurant-Kette an der NYSE zeitweise um 3,05 Prozent nach oben auf 292,77 US-Dollar.

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CHICAGO (dpa-AFX)