DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 -0,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.970 -0,6%Euro1,1749 -0,3%Öl106,4 +1,7%Gold4.695 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Warnstreiks angekündigt - S&P hebt Langfristrating an Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Warnstreiks angekündigt - S&P hebt Langfristrating an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalszahlen

Mutares-Aktie: Deutliches Umsatzwachstum und optimistischer Ausblick bis 2030

12.05.26 08:31 Uhr
Mutares-Aktie im Fokus: Sehr starker Jahresstart stützt Ausblick | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares blickt weiter optimistisch auf 2026 und die kommenden Jahre.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
26,65 EUR 0,25 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18.556,1 PKT -72,5 PKT -0,39%
Charts|News|Analysen

Der Auftakt in das Geschäftsjahr sei auf der Transaktionsseite bis zum Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag sehr vielversprechend gewesen, teilte das im SDax notierte Unternehmen in München mit. Der Vorstand bekräftigte die Prognose für das laufende Jahr und die Ziele bis 2030.

Demnach soll der Konzernumsatz 2026 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 40 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen.

Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von mindestens einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an. In den ersten drei Monaten zog der Konzernerlös um zehn Prozent auf 1,68 Milliarden Euro an.

/zb/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mutares

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mutares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen