Prognose-Turbo gezündet: SMA Solar schraubt Ziele hoch - Aktie springt an

Quartalszahlen

17.07.26 08:22 Uhr

Der Hersteller von Wechselrichtern SMA Solar wird nach einem erfolgreichen Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Jahr.

2026 dürfte der Umsatz bei 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Bei der Vorstellung seiner Zahlen zum Jahresstart hatte das Unternehmen bereits ein Erreichen des oberen Drittels der alten Bandbreite von 1,475 bis 1,675 Milliarden Euro ins Auge gefasst.

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Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun bei 180 bis 230 Millionen Euro liegen, nach oberes Drittel von 50 bis 180 Millionen Euro zuvor. Die neuen Prognosen liegen über den bisherigen Erwartungen von Experten.

Im zweiten Quartal war der Umsatz bereinigt um Einmaleffekte um drei Prozent auf 368,0 Millionen Euro gestiegen. Das Ebitda legte um knapp 30 Prozent auf 40,9 Millionen Euro zu.

SMA Solar überzeugt mit optimistischerem Jahresausblick

Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick werden die Aktien SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wahrscheinlich wieder den Vorwärtsgang einlegen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und Energiemanagementlösungen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund acht Prozent auf 63,10 Euro zu.

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Nachdem der Kurs tags zuvor fast bis an die 21-Tage-Linie korrigiert hatte, rückt nun wieder das Wochenhoch von knapp 66 Euro in den Fokus; bei 70,70 Euro aus dem Mai liegt mit dem Hoch seit Herbst 2023 dann die nächste zentrale Marke.

SMA Solar hob am Donnerstagabend nach Handelsschluss die Umsatz- und die Gewinnprognose für 2026 an und verwies dabei auf ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung.

Für Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies blickt SMA auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück; das Unternehmen liefere. Wichtig sei auch, dass noch keine Auftragszahlen für das zweite Quartal bekannt seien: "Wir gehen jedoch davon aus, dass diese für das Large-Scale-Segment so hoch wie nie zuvor ausfallen werden.

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Zudem blieben die Perspektiven für das zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage im BESS-Bereich solide. Damit sind große Batteriespeichersysteme gemeint.