Reddit-Aktie zieht an: Kräftige Zuwächse bei Gewinn und Umsatz
Das Online-Portal Reddit hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel berichtet. So fielen die Zahlen aus.
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Reddit mit seinem EPS positiv überrascht. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,07 US-Dollar und lag somit höher als von Analysten im Vorfeld erwartet worden war. Diese hatten mit einem Gewinn je Aktie von 0,569 US-Dollar gerechnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Reddit noch ein EPS von 0,14 US-Dollar erzielt.
Der Umsatz des Online-Konzerns belief sich im Berichtszeitraum daneben auf 663 Millionen US-Dollar. Hier hatten die Analystenschätzungen bei 607,7 Millionen US-Dollar gelegen, nachdem Reddit im Vorjahresquartal 392,4 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte.
Die Reddit-Aktie reagiert am Donnerstag nachbörslich an der NYSE mit Gewinnen von 3,79 Prozent auf 152,98 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
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