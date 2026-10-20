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Quartalszahlen

US-Mischkonzern 3M erhöht erneut Gewinnziel - Aktie legt deutlich zu

US-Mischkonzern 3M erhöht erneut Gewinnziel - Aktie legt deutlich zu

Der US-Mischkonzern 3M profitiert immer mehr von seinem Umbau.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
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Im dritten Quartal zogen die Ergebnisse bei einem leichten Umsatzplus an. Konzernchef William Brown hob sein Gewinnziel für das laufende Jahr erneut an. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 9,10 und 9,15 US-Dollar anvisiert, teilte 3M am Mittwoch in St. Paul mit. Zuletzt hatten die Amerikaner noch 8,80 bis 8,95 Dollar in ihrer Planung. Die 3M-Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um 5,88 Prozent auf 171,54 US-Dollar zu.

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Im dritten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 Prozent auf 2,50 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um gut ein Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Dollar (5,87 Mrd Euro). Organisch betrug das Plus 3,3 Prozent. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 1,37 Milliarden Dollar, ein Plus von fast 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus Nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten vor allem in Wachstumsbranchen wie Rechenzentren stärken.

/mne/tav/jha/he

ST. PAUL (dpa-AFX)

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

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15.02.18 3M Underweight Barclays Capital
13.02.18 3M Buy Deutsche Bank AG
23.01.18 3M Neutral UBS AG
10.01.18 3M Hold Deutsche Bank AG

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