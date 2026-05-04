Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.
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Beyond Meat veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,137 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 58,0 Millionen USD - ein Minus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 68,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,423 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,830 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 249,4 Millionen USD, gegenüber 275,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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