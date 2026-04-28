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Quartalszahlen voraus

Ausblick: Erste Group Bank legt Quartalsergebnis vor

29.04.26 07:41 Uhr
Ausblick: Erste Group Bank legt Quartalsergebnis vor | finanzen.net

Erste Group Bank gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

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Erste Group Bank AG
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Erste Group Bank wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,23 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,82 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,85 Milliarden EUR - ein Minus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Erste Group Bank 5,36 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,82 EUR aus. Im Vorjahr waren 8,24 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 15,68 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 21,16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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