Quartalszahlen voraus

Das versprechen sich Experten von der anstehenden Porsche Sportwagen-Bilanz.

Porsche vz wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

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Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,405 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,570 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Porsche vz in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,46 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,86 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,480 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,28 Milliarden EUR, gegenüber 36,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net