DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 +1,0%Nas24.648 -1,0%Bitcoin65.030 -1,5%Euro1,1714 -0,1%Öl111,2 +2,7%Gold4.597 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- Dow auf Richtungssuche -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Verdi ruft zu ersten Warnstreiks auf - Ausweitung geplant Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Verdi ruft zu ersten Warnstreiks auf - Ausweitung geplant
Du möchtest deine finanzielle Freiheit selbst in die Hand nehmen? Du möchtest deine finanzielle Freiheit selbst in die Hand nehmen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalszahlen voraus

Ausblick: Porsche vz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

28.04.26 18:34 Uhr
Porsche-Aktie unter Beobachtung: Das erwarten Analysten von den Quartalszahlen des Autobauers | finanzen.net

Das versprechen sich Experten von der anstehenden Porsche Sportwagen-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,84 EUR -0,09 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Porsche vz wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,405 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,570 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Porsche vz in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,46 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,86 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,480 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,28 Milliarden EUR, gegenüber 36,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Porsche

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
12.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2026Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
19.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen