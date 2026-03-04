DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,3%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.489 +0,1%Euro1,1606 -0,2%Öl84,23 +2,0%Gold5.158 +0,3%
Quartalszahlen vorgelegt

Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen

05.03.26 07:37 Uhr
Gewinnsprung überzeugt - Anleger schieben Broadcom-Aktie an der NASDAQ an | finanzen.net

Der Chipkonzern Broadcom hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zurückliegende Quartal präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
225,40 EUR -1,25 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
286,60 EUR 9,70 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,70 EUR -0,56 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Broadcom erwirtschaftete im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 US-Dollar. Das war deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 1,14 US-Dollar in den Büchern verzeichnet gewesen war. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn im Berichtszeitraum auf 2,02 US-Dollar je Aktie klettern würde. Unter dem Strich verdiente Broadcom 7,3 Milliarden Euro und damit 34 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Daneben verzeichnete Broadcom im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 19,31 Milliarden US-Dollar - ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als der US-Konzern 14,92 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analystenschätzungen von 19,23 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen. Die bereinigte, operative Marge lag bei 68 Prozent.

Chipkonzern bleibt optimistisch

Der Chipkonzern ist für das laufende zweite Quartal optimistisch. In den drei Monaten bis Ende April dürfte der Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf rund 22 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd Euro) zulegen, teilte der Apple-Zulieferer am Mittwoch in San Jose mit. Analysten hatten im Schnitt 20,5 Milliarden erwartet.

Rund 68 Prozent des Erlöses sollen als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) beim Konzern hängen bleiben. Wie der Chipkonzern NVIDIA profitiert auch Broadcom vom KI-Boom und hohen Investitionen von Techunternehmen in Datenzentren.

Der Konzern kündigte zudem Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden Dollar an.

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ steigt der Kurs der Broadcom-Aktie um 5,30 Prozent auf 334,350 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

In eigener Sache

Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

