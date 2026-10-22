Meta-Aktie auf Richtungssuche: Facebook-Mutter wächst kräftig und investiert weiter in KI

Quartalszahlen vorgelegt

22.10.26 10:02 Uhr

Meta Platforms hat seine Bücher geöffnet. Anleger achten nicht nur auf die Geschäftsentwicklung, sondern auch auf die Prognosen des Facebook-Konzerns.

• Für das vierte Quartal 2026 prognostiziert Meta einen Umsatz zwischen 73 und 76 Milliarden US-Dollar, während die Aktie nachbörslich um 3,32 % auf 720,68 US-Dollar zulegte.

• Der Umsatz stieg auf 64,60 Milliarden US-Dollar, übertraf die Prognosen von 63,34 Milliarden US-Dollar und lag deutlich über dem Vorjahreswert.

• Meta Platforms hat im dritten Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,40 US-Dollar erzielt, was die Erwartungen deutlich übertraf.

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 berichtet. Dabei erzielte der Konzern einen verwässerten Gewinn je Aktie von 3,83 US-Dollar. Ohne eine einmalige Belastung aus einer Vereinbarung zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten hätte der Gewinn je Aktie 7,40 US-Dollar betragen. Damit übertraf Meta die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 6,63 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Gewinn je Aktie vor Jahresfrist noch bei 1,05 US-Dollar gelegen hatte.

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Meta übertrifft Umsatzprognosen im dritten Quartal

Der Umsatz belief sich auf 64,60 Milliarden US-Dollar nach 51,24 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der breite Markt hatte dem Techunternehmen zuvor Erlöse von 63,34 Milliarden US-Dollar zugetraut, ein Wert, den Meta überboten hat. Im Jahresvergleich steigerte der Konzern seinen Umsatz damit um 26 Prozent.

Unter dem Strich erzielte Meta einen Nettogewinn von 9,86 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch rund 2,71 Milliarden US-Dollar zu Buche gestanden hatten. Das Ergebnis wurde durch eine einmalige Belastung von 9,89 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einer Vereinbarung zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten mit 52 US-Generalstaatsanwälten beeinträchtigt.

Meta soll 25 Milliarden Dollar Strafe zahlen

Unabhängig davon droht Meta wegen eines Datenschutzverfahrens im US-Bundesstaat New Mexico eine weitere hohe Strafzahlung. Ein Richter setzte die Strafe auf 25 Milliarden US-Dollar fest. Zuvor hatten Geschworene entschieden, dass der Konzern Nutzer hinsichtlich Datenschutz und Redefreiheit auf Facebook in die Irre geführt habe. Der Richter hatte zunächst einen Betrag von knapp 219,5 Milliarden Dollar berechnet, diesen dann aber auf 25 Milliarden Dollar reduziert.

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Meta kündigte an, sich im Berufungsverfahren durchsetzen zu wollen. Die Entscheidung und das Vorgehen des Generalstaatsanwalts von New Mexico machten es nach Ansicht des Unternehmens „so gut wie unmöglich“, weiter in dem Bundesstaat tätig zu sein.

Das Verfahren geht auf Vorwürfe zurück, die über den Cambridge-Analytica-Skandal hinausgingen. 2018 war bekannt geworden, dass Daten von rund 87 Millionen Facebook-Nutzerkonten über eine scheinbar harmlose Umfrage erhoben, zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet und mit der Analysefirma Cambridge Analytica geteilt worden waren. Auch das Team des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump griff vor der US-Wahl 2016 auf die Daten zurück. Meta zahlte im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Skandals unter anderem rund sechs Milliarden Dollar an die US-Regierung, um Ermittlungen beizulegen. Das Verfahren in New Mexico wurde 2021 angestoßen und umfasste zusätzliche Vorwürfe zum Umgang mit Inhalten und zur Meinungsfreiheit auf der Plattform.

Meta erhöht Investitionen in KI-Infrastruktur

Meta wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren. Der Konzern hob die Untergrenze seiner Ausgabenprognose damit erneut um fünf Milliarden US-Dollar an. In der Spitze rechnet das Unternehmen weiterhin mit Investitionen von 145 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus.

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Finanziert wird der KI-Ausbau weiterhin durch das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns.

Meta gibt Umsatzprognose für das vierte Quartal ab

Für das vierte Quartal 2026 rechnet die Facebook-Mutter mit einem Umsatz von 73 bis 76 Milliarden US-Dollar.

Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,64 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es 3,6 Milliarden gewesen. Zum Konzern gehören neben Facebook auch der Chatdienst WhatsApp, die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X.

Die Meta-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ auf Richtungssuche, nachdem es nachbörslich zunnächst nach oben gegangen war.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX