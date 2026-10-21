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Quartalszahlen vorgelegt

Meta liefert ab: Diese Zahlen überraschen die Wall Street - Aktie mit Gewinnen

Meta liefert ab: Diese Zahlen überraschen die Wall Street - Aktie mit Gewinnen

Meta Platforms hat seine Bücher geöffnet. Anleger achten nicht nur auf die Geschäftsentwicklung, sondern auch auf die Prognosen des Facebook-Konzerns.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
625.50 EUR 7.40 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2026 berichtet. Dabei fiel im Berichtszeitraum auf bereinigter Basis ein Gewinn je Aktie von 7,40 US-Dollar an, womit das Unternehmen die Markterwartungen übertreffen konnte. Analysten hatten zuvor ein EPS von 6,63 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Gewinn je Aktie vor Jahresfrist noch bei 1,05 US-Dollar gelegen hatte.

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Meta übertrifft Umsatzprognosen im dritten Quartal

Der Umsatz belief sich daneben auf 64,60 Milliarden US-Dollar nach 51,24 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der breite Markt hatte dem Techunternehmen zuvor Erlöse von 63,34 Milliarden US-Dollar zugetraut, ein Wert, den Meta überboten hat.

Meta gibt Umsatzprognose für das vierte Quartal ab

Für das vierte Quartal 2026 rechnet die Facebook-Mutter mit einem Umsatz von 73 bis 76 Milliarden US-Dollar.

Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 3,32 Prozent fester bei 720,68 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:41 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
15.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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