Quartalszahlen vorgelegt

Europas größter Softwarehersteller SAP hat die Zahlen für das erste Jahresviertel 2026 vorgelegt. So hat der Walldorfer Konzern abgeschnitten.

Im ersten Quartal 2026 hat SAP die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie übertroffen. Der Konzern aus Walldorf meldete ein EPS von 1,66 Euro, die Experten hatten im Vorfeld hier einen Wert von 1,64 Euro erwartet. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte SAP einen Gewinn je Aktie von 1,52 Euro erzielt.

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Daneben setzte SAP im Berichtszeitraum 9,56 Milliarden Euro um. Im Vorjahresquartal waren es noch 9,01 Milliarden Euro gewesen, die Experten hatten nun mit einem Umsatz von 9,56 Milliarden Euro gerechnet.

Die SAP-Aktie schloss den XETRA-Handel am Donnerstag bei 140,70 Euro um 6,09 Prozent tiefer ab. Nachbörslich ging es via Tradegate um 5,69 Prozent nach unten auf 140,52 Euro.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net