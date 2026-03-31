DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -2,1%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.789 -0,1%Euro1,1682 -0,2%Öl105,9 +4,3%Gold4.694 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street schließt in Rot -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft im Fokus
Top News
Bank of America: Stimmung unter Fondsmanagern trübt sich spürbar ein Bank of America: Stimmung unter Fondsmanagern trübt sich spürbar ein
NVIDIA-Aktie: Ex-NVIDIA-Mitarbeiter sammeln in Finanzierungsrunde dreistellige Millionensumme ein NVIDIA-Aktie: Ex-NVIDIA-Mitarbeiter sammeln in Finanzierungsrunde dreistellige Millionensumme ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalszahlen vorgelegt

SAP-Aktie im Fokus: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher

23.04.26 22:24 Uhr
SAP-Aktie im Fokus: Gewinn überzeugt Experten - Umsatz ebenfalls über Erwartungen | finanzen.net

Europas größter Softwarehersteller SAP hat die Zahlen für das erste Jahresviertel 2026 vorgelegt. So hat der Walldorfer Konzern abgeschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
140,10 EUR -9,08 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Quartal 2026 hat SAP die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie übertroffen. Der Konzern aus Walldorf meldete ein EPS von 1,66 Euro, die Experten hatten im Vorfeld hier einen Wert von 1,64 Euro erwartet. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte SAP einen Gewinn je Aktie von 1,52 Euro erzielt.

Daneben setzte SAP im Berichtszeitraum 9,56 Milliarden Euro um. Im Vorjahresquartal waren es noch 9,01 Milliarden Euro gewesen, die Experten hatten nun mit einem Umsatz von 9,56 Milliarden Euro gerechnet.

SAP übertrifft mit starkem Cloud-Wachstum die Erwartungen

SAP ist mit einem stärkeren Cloud-Wachstum und einem höheren Auftragsbestand als erwartet ins Jahr gestartet. Zudem hat der DAX-Konzern seine Profitabilität gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Walldorfer Softwareunternehmen.

Der Cloud-Umsatz legte währungsbereinigt um 27 Prozent zum Vorjahr auf 5,96 Milliarden Euro zu und wuchs damit schneller als im Vorquartal. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit einem Anstieg auf 5,87 Milliarden gerechnet. SAP will möglichst viele Kunden in die Cloud bringen. Der Umstieg ist von großer Bedeutung, weshalb die Anleger besonders auf Zahlen zum Cloud-Wachstum achten.

Entscheidend ist deshalb auch der Current Cloud Backlog (CCB), der die gesicherten Aufträge auf ein Jahr anzeigt. Er stieg währungsbereinigt um 25 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 24,1 Prozent Wachstum gerechnet.

Das Betriebsergebnis auf Non-IFRS-Basis legte - wiederum währungsbereinigt - um 24 Prozent auf 2,87 Milliarden Euro zu. Hier hatte der Konsens auf 2,7 Milliarden gelautet. Die operative Marge (Non-IFRS) stieg damit auf 30,0 Prozent von 27,2 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten 28,5 Prozent erwartet.

Für das laufende Jahr stellt SAP weiterhin ein währungsbereinigtes Cloud-Wachstum von 23 bis 25 Prozent auf 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro in Aussicht. Im Vorjahr hatte das Wachstum bei 26 Prozent gelegen.

Der Anstieg des CCB soll hinter dem Wachstum von 25 Prozent aus dem Vorjahr zurückbleiben. Der aktuelle Analystenkonsens steht bei 22,5 Prozent. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) soll währungsbereinigt um 14 bis 18 Prozent auf 11,9 bis 12,3 Milliarden Euro zulegen.

Für 2027 erwartet SAP weiterhin ein beschleunigtes währungsbereinigtes Wachstum des Gesamtumsatzes.

Die SAP-Aktie schloss den XETRA-Handel am Donnerstag bei 140,70 Euro um 6,09 Prozent tiefer ab. Nachbörslich ging es via Tradegate um 5,69 Prozent nach unten auf 140,52 Euro.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
20.04.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen