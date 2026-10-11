Quartzsea Acqusition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Quartzsea Acqusition hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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