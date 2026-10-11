Quartzsea Acqusition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

11.10.26 06:35 Uhr

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Quartzsea Acqusition hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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