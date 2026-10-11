Quartzsea Acqusition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Quartzsea Acqusition hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Quartzsea Acqusition 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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