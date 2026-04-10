Queens Road Capital Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Queens Road Capital Investment gab am 10.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 CAD gegenüber -2,030 CAD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Queens Road Capital Investment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,7 Millionen CAD im Vergleich zu 8,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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