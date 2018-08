Quest Diagnostics hält Dividende stabil

Der amerikanische Medizintechniker Quest Diagnostics Inc. (ISIN: US74834L1008, NYSE: DGX) zahlt am 22. Oktober 2018 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 50 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date: 5. Oktober 2018).

Im Februar 2018 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 11,1 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,79 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 111,44 US-Dollar (Stand: 17. August 2018).

Quest Diagnostics ist 1969 in New York gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich heute in Madison, New Jersey. Der Gesundheitskonzern stellt medizinische Testgeräte her und beschäftigt rund 45.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal 2018 lag der Umsatz bei 1,92 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,86 Mrd. US-Dollar) bei einem bereinigten Gewinn von 225 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 191 Mio. US-Dollar). Im Fiskaljahr 2017 betrug der Umsatz 7,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,52 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres an der Wall Street mit 13,15 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 15,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de