Questex Fierce Pharma und die MCH Group lancieren die «Fierce Pharma Week Europe» im Juni 2027 in Basel
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MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
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Medienmitteilung
Basel, 30. Juli 2026
Die Premiere der Fierce Pharma Week Europe findet vom 28. bis 30. Juni 2027 erstmals in Basel statt. Ausgerichtet wird die jährliche Veranstaltung für die Pharmabranche von Questex, der Eigentümerin von Fierce Pharma und der Fierce Pharma Week, in Partnerschaft mit der MCH Group.
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Die Fierce Pharma Week vereint Führungskräfte aus Marketing, Medical Affairs, Kommerzialisierung & Market Access, PR & Kommunikation, Competitive Intelligence und Marktforschung und schafft damit einen zentralen Treffpunkt für funktionsübergreifende Führungskräfte, die die Zukunft der Pharmabranche gestalten.
«Mit der Fierce Pharma Week Europe entsteht ein Umfeld, in dem Pharma-Teams unternehmens- und länderübergreifend lernen und sich vernetzen können. Europa ist kein einheitlicher Markt. Das Programm der Fierce Pharma Week Europe trägt dem Rechnung – mit gezielten Sessions zu den zentralen Fragen dieses fragmentierten Raums», erklärt Zohaib Sheikh, Head of Conference Programming, Fierce Life Sciences.
Europäische Pharmaunternehmen stehen vor grossen Veränderungen: einer neuen US-Preispolitik für Arzneimittel, der Life-Sciences-Strategie der Europäischen Kommission und dem raschen Aufstieg der chinesischen Biopharma-Industrie. Diese Entwicklungen prägen zunehmend, wie globale Pharmaunternehmen den europäischen Markt beurteilen und schaffen wachsenden Bedarf an einem Forum für den Austausch – genau hier setzt die Fierce Pharma Week Europe an.
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Zu den Themen und Sessions gehören unter anderem:
«Europa steht vor einer neuen Ära des pharmazeutischen Wettbewerbs – einen besseren Zeitpunkt für die Fierce Pharma Week in der Region gab es nie», sagt Rhiannon James, President, Life Sciences, Health & Wellness. «Mit Basel rückt dieser Dialog ins Zentrum von Europas Life-Sciences-Ökosystem, dorthin, wo Unternehmen und Politik täglich mit Veränderungen bei Preisgestaltung, Marktzugang und globalem Wettbewerb konfrontiert sind.»
Warum Basel?
Programm und Vernetzung
Weitere Informationen zu Partnerschaften unter europe.fiercepharmaweek.com.
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|Messeplatz 10
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|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
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|2373616
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2373616 30.07.2026 CET/CEST
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