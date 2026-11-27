Quetzal Copper: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Quetzal Copper hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber 1,00 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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