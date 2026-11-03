Quick Intelligent Equipment A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Quick Intelligent Equipment A präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 CNY, nach 0,200 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Quick Intelligent Equipment A 348,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 303,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net