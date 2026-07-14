Milliarden-Chance Hybridweizen gegen Schuldenproblem: Bayer-Aktie unter Druck

Quiet Period gestartet

15.07.26 11:45 Uhr

Während Verschuldung und Rechtsrisiken weiter belasten, setzt Bayer mit einer neuen Hybridweizen-Vereinbarung auf langfristiges Wachstum.

• Das Unternehmen erweitert sein Hybridweizen-Geschäft durch eine Lizenzvereinbarung mit RAGT, mit Ziel, bis Mitte der 2030er Jahre jährlich bis zu einer Milliarde Euro daraus zu erzielen.

• Bayer-Aktie gerät unter Druck, Analysten sind uneins über die zukünftige Entwicklung, und ab heute gilt eine Quiet Period bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 4. August.

Fitch bestätigt das Bayer-Rating bei BBB, der Ausblick bleibt negativ

Aktie gerät unter Druck

Ab heute gilt für Bayer die Quiet Period bis zu den Zahlen am 4. August

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Die Aktie von Bayer gerät am Mittwoch unter Abgabedruck: Auf XETRA verliert das Papier zeitweise 2,42 Prozent auf 47,93 Euro. Belastend wirkt eine Ratingentscheidung von Fitch, die zwar die Bonitätsnote BBB bestätigt, den Ausblick aber trotz eines für Bayer günstigen Gerichtsurteils negativ belässt.

Fitch verweist auf finanziellen Druck trotz Rechtssieg

Die Ratingagentur begründet den weiterhin negativen Ausblick mit anhaltenden operativen Unsicherheiten, obwohl ein Urteil des US Supreme Court die Rechtsrisiken des Konzerns zuletzt spürbar begrenzt hatte. Der Supreme Court hatte am 25. Juni 2026 im Fall Monsanto gegen Durnell entschieden, dass das Bundesgesetz FIFRA einzelstaatliche Failure-to-warn-Klagen bei von der Umweltbehörde EPA zugelassenen Pestizid-Etiketten verdrängt, was für Bayer künftige Klagerisiken rund um Roundup begrenzt. Fitch würdigt diesen juristischen Fortschritt zwar, verweist aber weiter auf die finanzielle Verschuldung des Konzerns.

Analysten uneins, Quiet Period beginnt

Auch unter den Analysehäusern gehen die Einschätzungen auseinander: Jefferies-Analyst Michael Leuchten beließ die Einstufung am 13. Juli bei Hold mit einem Kursziel von 46 Euro und verwies auf die hohe Verschuldung sowie anhaltende Mittelabflüsse. UBS-Analyst Matthew Weston sieht die Lage optimistischer und bestätigte am selben Tag die Einstufung Buy mit einem Kursziel von 52 Euro, mit Blick auf die für den 19. August angesetzte Anhörung zum Roundup-Sammelvergleich als möglichen weiteren Katalysator. Ab heute gilt für Bayer zudem die Quiet Period: Bis zur Vorlage der Halbjahreszahlen am 4. August äußert sich das Management nicht mehr offiziell zur Geschäftslage.

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Bayer baut Hybridweizen-Geschäft mit RAGT aus

Unabhängig von der Ratingfrage meldete Bayer am Mittwoch eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem französischen Weizensaatguthersteller RAGT, um das Geschäft mit Hybridweizen in Europa und Nordamerika auszubauen. Die Vereinbarung soll dem Konzern nach eigenen Angaben umfassenden Zugang zu leistungsstarker, auf europäische Bedingungen zugeschnittener Weizengenetik verschaffen und baut auf einer seit 2021 bestehenden strategischen Partnerschaft beider Unternehmen auf. Bayer plant, Anfang der 2030er Jahre gleichzeitig in Europa und Nordamerika Hybridweizensaatgut auf den Markt zu bringen, und rechnet aus diesem Geschäft mit Erlösen von bis zu einer Milliarde Euro pro Jahr bis Mitte der 2040er Jahre.

Ob die juristische Entlastung auch bei Fitch zu einer besseren Bonitätsnote führt, dürfte sich frühestens nach den Halbjahreszahlen und der Anhörung im August entscheiden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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