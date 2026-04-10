Quince Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Quince Therapeutics hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quince Therapeutics -0,280 USD je Aktie generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,680 USD. Im Vorjahr hatten -1,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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