Quizam Media verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,73 Prozent auf 2,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,3 Millionen CAD gelegen.

Quizam Media hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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