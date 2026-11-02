Quizam Media verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quizam Media hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,73 Prozent auf 2,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,3 Millionen CAD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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