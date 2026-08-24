QumulusAI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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QumulusAI stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
QumulusAI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 117,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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