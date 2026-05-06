Quoten verbessern

Die Deutsche Bank will abermals Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals nutzen, um die eigenen Verschuldungs- und Kapitalquoten zu verbessern.

Geplant sei eine Emission von sogenannten AT1-Kapitalinstrumenten in Benchmark-Volumen, heißt es in einer Mitteilung der Frankfurter Bank. Diese werde erstmals am 30. Oktober 2035 kündbar sein.

Wer­bung Wer­bung

Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 27,42 Euro.

Dow Jones Newswires