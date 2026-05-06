Deutsche Bank-Aktie in Grün: Neue AT1-Kapitalemission geplant
Die Deutsche Bank will abermals Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals nutzen, um die eigenen Verschuldungs- und Kapitalquoten zu verbessern.
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Geplant sei eine Emission von sogenannten AT1-Kapitalinstrumenten in Benchmark-Volumen, heißt es in einer Mitteilung der Frankfurter Bank. Diese werde erstmals am 30. Oktober 2035 kündbar sein.
Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.
Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 27,42 Euro.
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