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Deutsche Bank-Aktie in Grün: Neue AT1-Kapitalemission geplant

07.05.26 11:33 Uhr
Deutsche Bank plant AT1-Anleihe - Aktie reagiert freundlich | finanzen.net

Die Deutsche Bank will abermals Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals nutzen, um die eigenen Verschuldungs- und Kapitalquoten zu verbessern.

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Deutsche Bank AG
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Geplant sei eine Emission von sogenannten AT1-Kapitalinstrumenten in Benchmark-Volumen, heißt es in einer Mitteilung der Frankfurter Bank. Diese werde erstmals am 30. Oktober 2035 kündbar sein.

Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 27,42 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, hans engbers / Shutterstock.com

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