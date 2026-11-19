QVC Group präsentierte Quartalsergebnisse
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QVC Group hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -9,920 USD je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 1,94 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,38 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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