R&B Denims gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
R&B Denims Ltd Rergistered Shs
8.88 0.32 3.74 %
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R&B Denims äußerte sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat R&B Denims 1,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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