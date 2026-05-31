R&B Denims stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

16.08.26 06:35 Uhr

R&B Denims gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,17 INR gegenüber 0,250 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,30 Prozent auf 1,19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net