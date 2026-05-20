R K Swamy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

R K Swamy stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 3,16 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte R K Swamy 2,44 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,01 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 835,1 Millionen INR in den Büchern standen.

R K Swamy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,38 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,70 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,94 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,41 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net