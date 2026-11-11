R M Drip and Sprinklers System stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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R M Drip and Sprinklers System hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
R M Drip and Sprinklers System hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 INR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat R M Drip and Sprinklers System in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 311,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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