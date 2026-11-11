R M Drip and Sprinklers System stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

11.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat R M Drip and Sprinklers System in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 311,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

R M Drip and Sprinklers System hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 INR je Aktie gewesen.

R M Drip and Sprinklers System hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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