R M Drip and Sprinklers System: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
R M Drip and Sprinklers System hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,820 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,45 Prozent auf 1,97 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net