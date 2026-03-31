Amazon-Aktie im Fokus: Zieht der E-Commerce-Riese den Prime Day überraschend vor?
Der Amazon Prime Day zählt jedes Jahr zu den größten Shopping-Highlights im E-Commerce - doch dieses Jahr könnte das Event früher starten als gewohnt.
Werte in diesem Artikel
• Amazon Prime Day lockt jedes Jahr mit Millionen von Angeboten
• Statt im Juli könnte das Event bereits im Juni starten
• Prime Day 2025 erzielte laut Angaben von Amazon Rekordverkäufe
Gerüchte um vorgezogenen Prime Day
Wie Reuters unter Berufung auf Informationen von Bloomberg berichtet, könnte Amazon seinen jährlichen Prime Day vorziehen: Statt wie gewohnt im Juli könnten Schnäppchenjäger dieses Jahr womöglich schon im Juni zuschlagen. Der Prime Day steht für große Rabatte in fast allen Produktkategorien und dieses Jahr könnte das Event gerade rechtzeitig zur Back-to-School-Saison kommen, in der viele Familien gezielt nach Angeboten Ausschau halten, erklärt Reuters. Eine Verschiebung hätte zudem zur Folge, dass der Prime Day in Amazons zweites Quartal fallen würde, das üblicherweise am 30. Juni endet, heißt es weiter.
Prime Day 2025 bricht Rekorde bei Verkäufen und Ersparnissen
Amazon hat den Prime Day im vergangenen Jahr von zwei auf vier Tage verlängert. Wie Reuters unter Verweis auf Daten von Adobe Analytics berichtet, erreichten die Online-Umsätze im US-Handel in diesem Zeitraum 24,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit unterstreicht das Event seine Bedeutung als wichtiger Umsatztreiber für Amazon sowie für viele kleine und mittlere Händler. Nach Angaben des Unternehmens summierten sich die Einsparungen der Kunden auf Milliardenbeträge, verteilt auf mehr als 35 Produktkategorien. Auch für unabhängige Anbieter war das Event bedeutsam: So erzielten viele von ihnen sowohl beim Umsatz als auch bei der Anzahl verkaufter Artikel neue Rekorde, heißt es weiter.
Konkurrenzdruck durch andere Einzelhändler
Amazon sieht sich laut Reuters zunehmend der Konkurrenz durch Einzelhändler wie Walmart und Target ausgesetzt, die verstärkt auf digitale Bestellprozesse und Lieferung am selben Tag setzen. Bei Walmart ist der Effekt bereits spürbar: Im zuletzt gemeldeten Quartal hat sich der E-Commerce-Anteil am US-Umsatz fast verdoppelt, und im Fiskaljahr 2026 nutzten über 60 Prozent mehr Kunden die Option einer Lieferung innerhalb von drei Stunden.
Angesichts der wachsenden Konkurrenz im E-Commerce könnte ein vorgezogener Prime Day für Amazon eine strategisch sinnvolle Option sein: Er könnte sowohl als Umsatztreiber wirken als auch dazu beitragen, Kunden frühzeitig an die Angebote zu binden.
Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.03.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.2026
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2026
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|10.02.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.2026
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.03.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.2026
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2026
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|10.02.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.2026
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen