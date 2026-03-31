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Amazon-Aktie im Fokus: Zieht der E-Commerce-Riese den Prime Day überraschend vor?

01.04.26 03:09 Uhr
Strategiewechsel bei Amazon: Kann der Prime Day im Juni die Aktie an der NASDAQ beflügeln? | finanzen.net

Der Amazon Prime Day zählt jedes Jahr zu den größten Shopping-Highlights im E-Commerce - doch dieses Jahr könnte das Event früher starten als gewohnt.

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• Amazon Prime Day lockt jedes Jahr mit Millionen von Angeboten
• Statt im Juli könnte das Event bereits im Juni starten
• Prime Day 2025 erzielte laut Angaben von Amazon Rekordverkäufe

Gerüchte um vorgezogenen Prime Day

Wie Reuters unter Berufung auf Informationen von Bloomberg berichtet, könnte Amazon seinen jährlichen Prime Day vorziehen: Statt wie gewohnt im Juli könnten Schnäppchenjäger dieses Jahr womöglich schon im Juni zuschlagen. Der Prime Day steht für große Rabatte in fast allen Produktkategorien und dieses Jahr könnte das Event gerade rechtzeitig zur Back-to-School-Saison kommen, in der viele Familien gezielt nach Angeboten Ausschau halten, erklärt Reuters. Eine Verschiebung hätte zudem zur Folge, dass der Prime Day in Amazons zweites Quartal fallen würde, das üblicherweise am 30. Juni endet, heißt es weiter.

Prime Day 2025 bricht Rekorde bei Verkäufen und Ersparnissen

Amazon hat den Prime Day im vergangenen Jahr von zwei auf vier Tage verlängert. Wie Reuters unter Verweis auf Daten von Adobe Analytics berichtet, erreichten die Online-Umsätze im US-Handel in diesem Zeitraum 24,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit unterstreicht das Event seine Bedeutung als wichtiger Umsatztreiber für Amazon sowie für viele kleine und mittlere Händler. Nach Angaben des Unternehmens summierten sich die Einsparungen der Kunden auf Milliardenbeträge, verteilt auf mehr als 35 Produktkategorien. Auch für unabhängige Anbieter war das Event bedeutsam: So erzielten viele von ihnen sowohl beim Umsatz als auch bei der Anzahl verkaufter Artikel neue Rekorde, heißt es weiter.

Konkurrenzdruck durch andere Einzelhändler

Amazon sieht sich laut Reuters zunehmend der Konkurrenz durch Einzelhändler wie Walmart und Target ausgesetzt, die verstärkt auf digitale Bestellprozesse und Lieferung am selben Tag setzen. Bei Walmart ist der Effekt bereits spürbar: Im zuletzt gemeldeten Quartal hat sich der E-Commerce-Anteil am US-Umsatz fast verdoppelt, und im Fiskaljahr 2026 nutzten über 60 Prozent mehr Kunden die Option einer Lieferung innerhalb von drei Stunden.

Angesichts der wachsenden Konkurrenz im E-Commerce könnte ein vorgezogener Prime Day für Amazon eine strategisch sinnvolle Option sein: Er könnte sowohl als Umsatztreiber wirken als auch dazu beitragen, Kunden frühzeitig an die Angebote zu binden.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com

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23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
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26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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