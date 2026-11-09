Radhe Developers (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Radhe Developers (India) hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 98,75 Prozent auf 0,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,9 Millionen INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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