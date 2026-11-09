Radhe Developers (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

09.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 98,75 Prozent auf 0,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,9 Millionen INR gelegen.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Radhe Developers (India) hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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