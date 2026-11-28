Radiant Uranium gab am 26.11.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,210 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Radiant Uranium ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net